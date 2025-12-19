Чехия подтвердила, что снарядная инициатива для Украины продолжится
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Чехия продолжит инициативу по поставке Украине артиллерийских снарядов за счет партнеров, подтвердил новый министр обороны страны Яромир Зуна. Слова чиновника передает чешское медиа Novinky.cz.
"Я не ставлю ее под сомнение, но мы должны говорить об эффективном управлении", – заявил чиновник о продолжении инициативы.
Зуна назвал поддержку Киева само собой разумеющейся.
"Россия является агрессором, Украина была атакована, и от нас зависит, как мы будем ее поддерживать в дальнейшем", – отметил чиновник.
Ранее, 17 декабря, президент Владимир Зеленский рассказал, что до конца года запланированы новые поставки снарядов по чешской инициативе, добавив, что есть потенциал для обеспечения Украины и в 2026-м.
- Директор по внешним связям чешской оборонной компании CSG сообщал LIGA.net, что в целом в рамках этой инициативы Украина получила 3,7 млн боеприпасов, стоимость составляет от 4 млрд до 4,5 млрд евро.
