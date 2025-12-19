Чехия подтвердила, что снарядная инициатива для Украины продолжится

Новый министр обороны назвал поддержку Украины само собой разумеющейся, но упомянул об эффективном управлении инициативой насчет боеприпасов

САУ "Богдана" (Иллюстративное фото: Mark Claus Rassmussen / EPA)

Чехия продолжит инициативу по поставке Украине артиллерийских снарядов за счет партнеров, подтвердил новый министр обороны страны Яромир Зуна. Слова чиновника передает чешское медиа Novinky.cz.

"Я не ставлю ее под сомнение, но мы должны говорить об эффективном управлении", – заявил чиновник о продолжении инициативы.

Зуна назвал поддержку Киева само собой разумеющейся.

"Россия является агрессором, Украина была атакована, и от нас зависит, как мы будем ее поддерживать в дальнейшем", – отметил чиновник.

Ранее, 17 декабря, президент Владимир Зеленский рассказал, что до конца года запланированы новые поставки снарядов по чешской инициативе, добавив, что есть потенциал для обеспечения Украины и в 2026-м.