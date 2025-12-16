Почти 20 млрд евро – Украина подытожила помощь партнеров по новому "Рамштайну"

Patriot Вооруженных сил Германии (Иллюстративное фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

По результатам нового заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" партнеры обязались предоставить Украине поддержку объемом минимум 19,5 млрд евро. Это следует из цифр, которые привел министр обороны Денис Шмыгаль.

"В 2025 году партнеры взяли на себя обязательства направить почти $5 млрд на украинское оборонное производство и еще около 5 млрд – на закупку американского вооружения для Украины (по программе PURL. – Ред.). Оба показателя стали рекордными, и мы стремимся поддерживать такую динамику в 2026 году", – написал чиновник.

Шмыгаль отметил, что в рамках нового "Рамштайна" Украина получила следующие обязательства от партнеров относительно ее долгосрочной поддержки:

→ Германия предоставит 11,5 млрд евро в 2026 году на поддержку обороны Украины: фокус будет на противовоздушной обороне, дронах и артиллерийских снарядах; также страна уже передала Украине еще два зенитных ракетных комплекса Patriot и еще один комплекс Iris-T;

→ Великобритания усилит способности ПВО Украины на 600 млн фунтов (~674,5 млн евро) за счет замороженных активов РФ, денег партнеров и собственного бюджета в целом в 2025 году;

→ Канада предоставит дополнительные 30 млн канадских долларов (~17 млн евро) на украинские дроны, а также передаст авиаракеты AIM-9 и электрооптические сенсоры и другую военную помощь;

→ Нидерланды дадут 700 млн евро на беспилотники, в том числе 400 млн на БпЛА украинского производства;

→ Черногория готовит вклад в механизм PURL и фонд NSATU (миссия НАТО по координации западной военной помощи Киеву, что заработала в конце 2024-го. – Ред.) в поддержку Украины;

→ Дания внесет новые средства в PURL с фокусом на авиационные способности Киева, а также предоставит свой 29-й пакет поддержки на 250 млн евро, в который войдут дроны, ПВО и поддержка украинской авиации;

→ Эстония продолжит поддерживать Украину на уровне не менее 0,25% ВВП (142 млн евро) и осуществит вклад в IT Коалиции объемом 9 млн евро;

→ Латвия продолжит оказывать поддержку в размере не менее 0,25% ВВП (110 млн евро) – фокус на БпЛА, средства радиоэлектронной борьбы и программу PURL;

→ Литва в 2026-м потратит более 220 млн евро на военную поддержку Украины (минимум 0,25% ВВП), в частности сделает взносы в PURL, программу по системам Patriot для Украины, "чешскую инициативу" по закупке боеприпасов и коалицию разминирования;

→ Люксембург предоставит 100 млн евро в 2026 году на поддержку Киева, а также сделает второй взнос объемом 15 млн евро на PURL;

→ Новая Зеландия предоставит $15 млн на PURL;

→ Норвегия – передаст около $7 млрд общей военной помощи в 2026 году, а также сделает взносы на поддержку американских систем ПВО и "чешскую инициативу";

→ Польша осуществит поставки 155-мм снарядов, также будет реализовывать с Украиной совместные проекты в рамках программы SAFE;

→ Португалия сделает вклад в "чешскую инициативу" и предоставит 10 млн евро на беспилотники;

→ Чехия – в рамках ее инициативы по поставкам боеприпасов на 2026 год уже профинансирована поставка 760 000 артиллерийских снарядов.

