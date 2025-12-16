Германия передала Украине две системы Patriot и комплекс Iris-T. В 2026-м обещают ракеты
Германия передала Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot и еще один комплекс Iris-T. Об этом сообщил министр обороны страны Борис Писториус на открытии заседания Контактной группы по обороне Украины, передает газета Corriere della Sera.
Это уже девятый по счету комплекс Iris-T.
"С момента нашей последней встречи мы значительно укрепили противовоздушную оборону Украины, в том числе за счет поставки двух обещанных в августе комплексов Patriot, ставших возможными благодаря нашим норвежским партнерам, а также поставки девятого комплекса Iris-T", – сказал Писториус.
Он заявил, что в 2026 году Германия передаст Украине "значительное количество" ракет AIM-9 Sidewinde5 из собственных запасов, чтобы усилить ПВО Украины.
Также страна выделила дополнительные $200 млн на закупку критически важных вооружений и боеприпасов из американских запасов через механизм НАТО PURL.
- В сентябре министр обороны Шмыгаль отметил, что нужны дополнительные 10 систем Patriot.
- В ноябре президент Зеленский сообщил, что Украина хочет заказать 27 Patriot у США.
