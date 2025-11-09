Украина хочет заказать 27 Patriot у США – Зеленский – Зеленский

Глава государства заявил, что европейские государства могли бы одолжить Украине Patriot, которые есть у них

Системы Patriot (Фото: Facebook Генштаба ВСУ)

Украина хочет заказать более двух десятков систем противовоздушной обороны Patriot у американских производителей, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

Глава государства сообщил, что хочет заказать 27 систем Patriot.

В то же время он отметил, что европейские государства могли бы одолжить Украине Patriot, которые есть у них.

Ранее, в октябре, Зеленский заявлял, что во время визита в США обсуждал возможность подписания контракта на 25 таких систем, что является запросом от Воздушных сил ВСУ. Президент отмечал, что такое количество Киев не сможет получить сразу, поскольку есть очередь.

СПРАВКА. Экспортная цена одной батареи Patriot – около $2,5 млрд. Одна ракета к системе стоит $6-10 млн. Одна система включает от четырех до восьми пусковых установок. Экспортная цена одной батареи Patriot – около $2,5 млрд. Одна ракета к системе стоит $6-10 млн. Одна система включает от четырех до восьми пусковых установок.

Также глава государства рассказал, что тесно работает с международными партнерами, чтобы защитить Украину от ночных роев дронов РФ.

Однако пока Великобритания и другие союзники отказываются отправлять свои истребители для патрулирования неба над центром и западом Украины, что является давней просьбой Киева.