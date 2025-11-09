Україна хоче замовити 27 Patriot у США – Зеленський
Україна хоче замовити більш ніж два десятки систем протиповітряної оборони Patriot в американських виробників, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.
Глава держави повідомив, що хоче замовити 27 систем Patriot.
Водночас він зазначив, що європейські держави могли б позичити Україні Patriot, які є у них.
Раніше, у жовтні, Зеленський заявляв, що під час візиту до США обговорював можливість підписання контракту на 25 таких систем, що є запитом від Повітряних сил ЗСУ. Президент зазначав, що таку кількість Київ не зможе отримати одразу, оскільки є черга.
Також глава держави розповів, що тісно працює з міжнародними партнерами, щоб захистити Україну від нічних роїв дронів РФ.
Однак поки що Велика Британія та інші союзники відмовляються відправляти свої винищувачі для патрулювання неба над центром та заходом України, що є давнім проханням Києва.
- Україні потрібні Patriot, оскільки це одні з небагатьох західних систем, здатних збивати балістику.
- 2 листопада Зеленський повідомив про посилення компонента Patriot у ППО України завдяки новій допомозі від Німеччини.
