Україна хоче замовити 27 Patriot у США – Зеленський

Глава держави заявив, що європейські держави могли б позичити Україні Patriot, які є у них

Системи Patriot (Фото: Facebook Генштабу ЗСУ)

Україна хоче замовити більш ніж два десятки систем протиповітряної оборони Patriot в американських виробників, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.

Глава держави повідомив, що хоче замовити 27 систем Patriot.

Водночас він зазначив, що європейські держави могли б позичити Україні Patriot, які є у них.

Раніше, у жовтні, Зеленський заявляв, що під час візиту до США обговорював можливість підписання контракту на 25 таких систем, що є запитом від Повітряних сил ЗСУ. Президент зазначав, що таку кількість Київ не зможе отримати одразу, оскільки є черга.

ДОВІДКА. Експортна ціна однієї батареї Patriot – близько $2,5 млрд. Одна ракета до системи вартує $6-10 млн. Одна система включає від чотирьох до восьми пускових установок.

Також глава держави розповів, що тісно працює з міжнародними партнерами, щоб захистити Україну від нічних роїв дронів РФ.

Однак поки що Велика Британія та інші союзники відмовляються відправляти свої винищувачі для патрулювання неба над центром та заходом України, що є давнім проханням Києва.