The Telegraph: Топчиновники та військові Заходу пропонують повітряний щит над частиною України

Patriot Збройних сил Німеччини (Ілюстративне фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Група неназваних західних високопоставлених політиків і військових запропонувала створення протиповітряного щита над частиною України, що може врешті-решт поширитися й на Київ, повідомляє британська газета The Telegraph.

За даними медіа, створення такої ефективної безпілотної зони над заходом України – це одна з опцій захисту Європи від російських повітряних атак.

Оскільки Москва завдає ударів по Україні дронами та далекобійними ракетами, що запускаються з глибини російського повітряного простору, така операція партнерів не нестиме для Заходу ризику загибелі військовослужбовців РФ, зазначає The Telegraph.

Водночас, вважає медіа, створення такої зони продемонструє, що Європа "достатньо рішуча, щоб відповісти на повітряні вторгнення і взяти на себе певний ризик для цього".

"Це також мало б істотне значення для військових зусиль України. Найголовніше, що це дало б сигнал Путіну: якщо Росія ставить Захід перед дилемою, Європа може – і буде – робити те саме щодо Росії", – зауважує The Telegraph.

На його думку, європейські керівники, які зберуться у перший тиждень жовтня в столиці Данії Копенгагені, "безсумнівно обговорять" це, а також інші ідеї – однак важливо, що будь-яка позиція, яку вони займуть, буде "чітким сигналом для Москви".

The Telegraph наводить таку мапу можливого повітряного щита: зеленим – безпольотна зона, помаранчевим – під захистом ЗСУ, червоним – тимчасово окуповані РФ території, біли позначки – атомні електростанції (місцезнаходження захопленої Запорізької АЕС вказано неправильно. – Ред.).

Судячи з мапи, план може охоплювати не тільки захід, але й частину центру та півдня України.

Мапа: The Telegraph