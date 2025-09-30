The Telegraph: Топ-чиновники и военные Запада предлагают воздушный щит над частью Украины

Patriot Вооруженных сил Германии (Иллюстративное фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Группа неназванных западных высокопоставленных политиков и военных предложила создание противовоздушного щита над частью Украины, что может в конце концов распространиться и на Киев, сообщает британская газета The Telegraph.

По данным медиа, создание такой эффективной беспилотной зоны над западом Украины – это одна из опций защиты Европы от российских воздушных атак.

Поскольку Москва наносит удары по Украине дронами и дальнобойными ракетами, запускаемыми из глубины российского воздушного пространства, такая операция партнеров не будет нести для Запада риска гибели военнослужащих РФ, отмечает The Telegraph.

В то же время, считает медиа, создание такой зоны продемонстрирует, что Европа "достаточно решительна, чтобы ответить на воздушные вторжения и взять на себя определенный риск для этого".

"Это также имело бы существенное значение для военных усилий Украины. Самое главное, что это дало бы сигнал Путину: если Россия ставит Запад перед дилеммой, Европа может – и будет – делать то же самое в отношении России", – отмечает The Telegraph.

По его мнению, европейские руководители, которые соберутся в первую неделю октября в столице Дании Копенгагене, "несомненно обсудят" это, а также другие идеи – однако важно, что любая позиция, которую они займут, будет "четким сигналом для Москвы".

The Telegraph приводит следующую карту возможного воздушного щита: зеленым – бесполетная зона, оранжевым – под защитой ВСУ, красным – временно оккупированные РФ территории, белые отметки – атомные электростанции (местонахождение захваченной Запорожской АЭС указано неправильно. – Ред.).

Судя по карте, план может охватывать не только запад, но и часть центра и юга Украины.

Карта: The Telegraph