Німеччина передала Україні дві системи Patriot і комплекс Iris-T. У 2026-му обіцяють ракети
Німеччина передала Україні два зенітні ракетні комплекси Patriot і ще один комплекс Iris-T. Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус на відкритті засідання Контактної групи з оборони України, передає газета Corriere della Sera.
Це вже дев'ятий за рахунком комплекс Iris-T.
"З моменту нашої останньої зустрічі ми значно зміцнили протиповітряну оборону України, зокрема завдяки постачанню двох обіцяних у серпні комплексів Patriot, що стали можливими завдяки нашим норвезьким партнерам, а також постачанню дев'ятого комплексу Iris-T", – сказав Пісторіус.
Він заявив, що 2026 року Німеччина передасть Україні "значну кількість" ракет AIM-9 Sidewinde5 із власних запасів, щоб посилити ППО України.
Також країна виділила додаткові $200 млн на закупівлю критично важливих озброєнь і боєприпасів з американських запасів через механізм НАТО PURL.
- У вересні міністр оборони Шмигаль зазначив, що потрібні додаткові 10 систем Patriot.
- У листопаді президент Зеленський повідомив, що Україна хоче замовити 27 Patriot у США.
