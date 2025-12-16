Німеччина передала Україні дві системи Patriot і комплекс Iris-T. У 2026-му обіцяють ракети

Україна у 2026 році отримає від Німеччини ракети AIM-9 Sidewinde5 для посилення ППО

Система ЗРК Patriot (Ілюстративне фото: EPA / Pawel Supernak)

Німеччина передала Україні два зенітні ракетні комплекси Patriot і ще один комплекс Iris-T. Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус на відкритті засідання Контактної групи з оборони України, передає газета Corriere della Sera.

Це вже дев'ятий за рахунком комплекс Iris-T.

"З моменту нашої останньої зустрічі ми значно зміцнили протиповітряну оборону України, зокрема завдяки постачанню двох обіцяних у серпні комплексів Patriot, що стали можливими завдяки нашим норвезьким партнерам, а також постачанню дев'ятого комплексу Iris-T", – сказав Пісторіус.

Він заявив, що 2026 року Німеччина передасть Україні "значну кількість" ракет AIM-9 Sidewinde5 із власних запасів, щоб посилити ППО України.

Також країна виділила додаткові $200 млн на закупівлю критично важливих озброєнь і боєприпасів з американських запасів через механізм НАТО PURL.