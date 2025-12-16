Майже 20 млрд євро. Україна підсумувала допомогу партнерів із нового "Рамштайну"

Шмигаль розповів про нову військову допомогу від 15 країн

Patriot Збройних сил Німеччини (Ілюстративне фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

За результатами нового засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" партнери зобов'язались надати Україні підтримку обсягом мінімум 19,5 млрд євро. Це випливає з цифр, які навів міністр оборони Денис Шмигаль.

"У 2025 році партнери взяли на себе зобов’язання спрямувати майже $5 млрд на українське оборонне виробництво та ще близько 5 млрд – на закупівлю американського озброєння для України (за програмою PURL. – Ред.). Обидва показники стали рекордними, і ми прагнемо підтримувати таку динаміку у 2026 році", – написав чиновник.

Шмигаль зауважив, що у межах нового "Рамштайну" Україна отримала наступні зобов'язання від партнерів стосовно її довгострокової підтримки:

→ Німеччина надасть 11,5 млрд євро у 2026 році на підтримку оборони України: фокус буде на протиповітряній обороні, дронах та артилерійських снарядах; також країна вже передала Україні ще два зенітні ракетні комплекси Patriot і ще один комплекс Iris-T;

→ Велика Британія посилить спроможності ППО України на 600 млн фунтів (~674,5 млн євро) коштом заморожених активів РФ, грошей партнерів та власного бюджету загалом у 2025 році;

→ Канада надасть додаткові 30 млн канадських доларів (~17 млн євро) на українські дрони, а також передасть авіаракети AIM-9 й електрооптичні сенсори та іншу військову допомогу;

→ Нідерланди дадуть 700 млн євро на безпілотники, зокрема 400 млн на БпЛА українського виробництва;

→ Чорногорія готує внесок у механізм PURL та фонд NSATU (місія НАТО з координації західної військової допомоги Києву, що запрацювала наприкінці 2024-го. – Ред.) на підтримку України;

→ Данія внесе нові кошти до PURL із фокусом на авіаційні спроможності Києва, а також надасть свій 29-й пакет підтримки на 250 млн євро, у який увійдуть дрони, ППО і підтримка української авіації;

→ Естонія продовжить підтримувати Україну на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (142 млн євро) та здійснить внесок до IT Коаліції обсягом 9 млн євро;

→ Латвія продовжить надавати підтримку розміром принаймні 0,25% ВВП (110 млн євро) – фокус на БпЛА, засоби радіоелектронної боротьби та програму PURL;

→ Литва у 2026-му витратить понад 220 млн євро на військову підтримку України (мінімум 0,25% ВВП), зокрема зробить внески у PURL, програму щодо систем Patriot для України, "чеську ініціативу" із закупівлі боєприпасів та коаліцію розмінування;

→ Люксембург надасть 100 млн євро у 2026 році на підтримку Києва, а також зробить другий внесок обсягом 15 млн євро на PURL;

→ Нова Зеландія надасть $15 млн на PURL;

→ Норвегія – передасть близько $7 млрд загальної військової допомоги у 2026 році, а також зробить внески на підтримку американських систем ППО та "чеську ініціативу";

→ Польща здійснить постачання 155-мм снарядів, також реалізовуватиме з Україною спільні проєкти у межах програми SAFE;

→ Португалія зробить внесок у "чеську ініціативу" й надасть 10 млн євро на безпілотники;

→ Чехія – у межах її ініціативи з постачання боєприпасів на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 000 артилерійських снарядів.

