Україна розраховує, що у 2026 році отримає зброю в межах PURL на $15-16 млрд – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У наступному році Україна очікує на зброю на $15-16 млрд в межах ініціативи PURL. Про це на зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LIGA.net.

"Щодо PURL у нас були розмови з американською стороною, і ми рухаємося в межах цієї програми. І нам слід розраховувати на пакети через PURL у $15-16 млрд на наступний рік", – сказав Зеленський.

Він висловив сподівання, що війна завершиться, але Україні "потрібна ця зброя, щоб просто вона була на складах, щоб це підтримувало гарантування безпеки, бо ніхто не знає, що буде післязавтра".

"Я просив їх [американців], у будь-якому випадку, щоб це було паралельно: мирні переговори та PURL. Це паралельний процес. Тож вони його не зупиняють", – додав президент.

Він зазначив, що Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від США.

"Я думаю, що в будь-якому випадку вони [розвіддані] будуть у нас. Але це на сьогодні. Однак ми не знаємо, як закінчаться ці всі переговори. І ми не знаємо, яким насправді буде результат. Ми хочемо миру. І ми намагаємося бути максимально конструктивними", – сказав глава держави.