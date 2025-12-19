Чехія підтвердила, що снарядна ініціатива для України продовжиться

Новий міністр оборони назвав підтримку України само собою зрозумілою, але згадав про ефективне управління ініціативою щодо боєприпасів

САУ "Богдана" (Ілюстративне фото: Mark Claus Rassmussen / EPA)

Чехія продовжить ініціативу з постачання Україні артилерійських снарядів коштом партнерів, підтвердив новий міністр оборони країни Яромір Зуна. Слова чиновника передає чеське медіа Novinky.cz.

"Я не ставлю її під сумнів, але ми маємо говорити про ефективне управління", – заявив посадовець щодо продовження ініціативи.

Зуна назвав підтримку Києва само собою зрозумілою.

"Росія є агресором, Україна була атакована, і від нас залежить, як ми її підтримуватимемо надалі", – зауважив посадовець.

16 грудня, за результатами нового засідання у форматі "Рамштайн", міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що у межах чеської ініціативи на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 000 артилерійських снарядів.