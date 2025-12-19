Чехія підтвердила, що снарядна ініціатива для України продовжиться
Чехія продовжить ініціативу з постачання Україні артилерійських снарядів коштом партнерів, підтвердив новий міністр оборони країни Яромір Зуна. Слова чиновника передає чеське медіа Novinky.cz.
"Я не ставлю її під сумнів, але ми маємо говорити про ефективне управління", – заявив посадовець щодо продовження ініціативи.
Зуна назвав підтримку Києва само собою зрозумілою.
"Росія є агресором, Україна була атакована, і від нас залежить, як ми її підтримуватимемо надалі", – зауважив посадовець.
16 грудня, за результатами нового засідання у форматі "Рамштайн", міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що у межах чеської ініціативи на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 000 артилерійських снарядів.
- Раніше, до повернення на посаду прем'єра, чеський проросійський політик Бабіш виступав за те, щоб снарядну ініціативу організовувало НАТО. Він заявляв, що все має бути прозоро і ніхто не має заробляти на війні.
- На початку грудня директор із зовнішніх зв'язків чеської оборонної компанії CSG повідомляв LIGA.net, що в цілому у межах цієї ініціативи Україна отримала 3,7 млн боєприпасів, вартість яких становить від 4 млрд до 4,5 млрд євро.
