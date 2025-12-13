"Казна пуста". Бабиш говорит, Чехия больше не будет финансировать Украину
Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что на не готов финансировать Украину за счет собственных граждан. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети Х, анонсируя начало своей полноценной работы во главе правительства.
"Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. Наша казна пуста, и каждая крона, которую мы имеем, нужна для наших граждан", – написал он.
По его словам, соответствующей договоренности он уже достиг с премьер-министром Бельгии.
Также, по его словам, во время поездки в Брюссель он лоббировал возвращение возможностей для Чехии воспользоваться займами из программы SAFE.
"Правительство Фиалы обеспечило лишь 2 миллиарда евро, тогда как Польша получила 43 миллиарда евро, а Венгрия – более 16 миллиардов евро", – уточнил Бабиш.
- 4 октября стало известно, что на парламентских выборах в Чехии одержала победу популистская партия ANO.
- Действующий премьер Чехии Фиала признал свое поражение и поприветствовал Бабиша.
- В июле лидер ANO пообещал, что в случае победы отменит инициативу по поставкам боеприпасов для Украины. Фиала заявлял тогда, что это было бы большой ошибкой.
- В сентябре Бабиш повторил свое обещание об отмене "чешской инициативы".
- В начале ноября тогда еще кандидат на должность министра иностранных дел Чехии Филипп Турек заявил, что Чехия может прекратить свою помощь Украине после формирования нового правительства.
