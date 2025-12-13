"Казна пуста". Бабиш говорит, Чехия больше не будет финансировать Украину

Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины, говорит новый премьер-министр

Андрей Бабиш (Фото: EPA)

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что на не готов финансировать Украину за счет собственных граждан. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети Х, анонсируя начало своей полноценной работы во главе правительства.

"Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. Наша казна пуста, и каждая крона, которую мы имеем, нужна для наших граждан", – написал он.

По его словам, соответствующей договоренности он уже достиг с премьер-министром Бельгии.

Также, по его словам, во время поездки в Брюссель он лоббировал возвращение возможностей для Чехии воспользоваться займами из программы SAFE.

"Правительство Фиалы обеспечило лишь 2 миллиарда евро, тогда как Польша получила 43 миллиарда евро, а Венгрия – более 16 миллиардов евро", – уточнил Бабиш.