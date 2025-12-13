"Скарбниця порожня". Бабіш каже, Чехія більше не фінансуватиме Україну
Євгенія Мазур
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
Новий премʼєр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що на не готовий фінансувати Україну коштом власних громадян. Відповідну заяву він зробив у соціальній мережі Х, анонсуючи початок своєї повноцінної роботи на чолі уряду.
"Європейська комісія повинна знайти інші способи фінансування України. Наша скарбниця порожня, і кожна крона, яку ми маємо, потрібна для наших громадян", – написав він.
За його словами, відповідної домовленості він уже досяг з прем'єр-міністром Бельгії.
Також, за його словами, під час поїздки до Брюсселя він лобіював повернення можливостей для Чехії скористатись позиками з програми SAFE.
"Уряд Фіали забезпечив лише 2 мільярди євро, тоді як Польща отримала 43 мільярди євро, а Угорщина – понад 16 мільярдів євро", – уточнив Бабіш.
- 4 жовтня стало відомо, що на парламентських виборах у Чехії здобула перемогу популістська партія ANO.
- Чинний прем’єр Чехії Фіала визнав свою поразку та привітав Бабіша.
- У липні лідер ANO пообіцяв, що в разі перемоги скасує ініціативу щодо постачання боєприпасів для України. Фіала заявляв тоді, що це було б великою помилкою.
- У вересні Бабіш повторив свою обіцянку про скасування "чеської ініціативи".
- На початку листопада тоді ще кандидат на посаду міністра закордонних справ Чехії Філіп Турек заявиви, що Чехія може припинити свою допомогу Україні після формування нового уряду.
Коментарі (0)