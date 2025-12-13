"Скарбниця порожня". Бабіш каже, Чехія більше не фінансуватиме Україну
Андрій Бабіш (Фото: EPA)

Новий премʼєр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що на не готовий фінансувати Україну коштом власних громадян. Відповідну заяву він зробив у соціальній мережі Х, анонсуючи початок своєї повноцінної роботи на чолі уряду.

"Європейська комісія повинна знайти інші способи фінансування України. Наша скарбниця порожня, і кожна крона, яку ми маємо, потрібна для наших громадян", – написав він.

За його словами, відповідної домовленості він уже досяг з прем'єр-міністром Бельгії.

Також, за його словами, під час поїздки до Брюсселя він лобіював повернення можливостей для Чехії скористатись позиками з програми SAFE.

"Уряд Фіали забезпечив лише 2 мільярди євро, тоді як Польща отримала 43 мільярди євро, а Угорщина – понад 16 мільярдів євро", – уточнив Бабіш.

  • 4 жовтня стало відомо, що на парламентських виборах у Чехії здобула перемогу популістська партія ANO.
  • Чинний прем’єр Чехії Фіала визнав свою поразку та привітав Бабіша.
  • У липні лідер ANO пообіцяв, що в разі перемоги скасує ініціативу щодо постачання боєприпасів для України. Фіала заявляв тоді, що це було б великою помилкою.
  • У вересні Бабіш повторив свою обіцянку про скасування "чеської ініціативи".
  • На початку листопада тоді ще кандидат на посаду міністра закордонних справ Чехії Філіп Турек заявиви, що Чехія може припинити свою допомогу Україні після формування нового уряду.
Читайте також
Уявіть, що владу отримали "не ті". Чого очікувати від парламентських виборів у Чехії
чехіявійна росії проти україниАндрій Бабіш