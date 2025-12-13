"Скарбниця порожня". Бабіш каже, Чехія більше не фінансуватиме Україну

Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України, каже новий прем’єр-міністр

Андрій Бабіш (Фото: EPA)

Новий премʼєр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що на не готовий фінансувати Україну коштом власних громадян. Відповідну заяву він зробив у соціальній мережі Х, анонсуючи початок своєї повноцінної роботи на чолі уряду.

"Європейська комісія повинна знайти інші способи фінансування України. Наша скарбниця порожня, і кожна крона, яку ми маємо, потрібна для наших громадян", – написав він.

За його словами, відповідної домовленості він уже досяг з прем'єр-міністром Бельгії.

Також, за його словами, під час поїздки до Брюсселя він лобіював повернення можливостей для Чехії скористатись позиками з програми SAFE.

"Уряд Фіали забезпечив лише 2 мільярди євро, тоді як Польща отримала 43 мільярди євро, а Угорщина – понад 16 мільярдів євро", – уточнив Бабіш.