Премьер Чехии считает, что было бы хорошо завершить войну в годовщину российского вторжения

Андрей Бабиш (Фото: Martin Divisek/EPA)

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что было бы хорошо, если бы лидеры, участвующие в мирных переговорах, поставили себе цель прекратить войну в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Такое мнение он высказал после первого заседания своего правительства, передает медиа PAP.

По словам Бабиша, было бы хорошо, если бы президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин договорились о прекращении огня и поставили себе цель, чтобы "24 февраля, в печальную годовщину агрессии РФ против Украины, эта война закончилась, и все стороны получили гарантии безопасности".

Он добавил, что сторонам конфликта следует начать говорить о мире, а не только о полномасштабной войне, длящейся с 2022 года.

В то же время премьер-министр Чехии поддержал продолжение гуманитарной помощи Украине через Европейский Союз. Он оценил, что подготовка к заседанию Европейского совета на этой неделе и предложения по замораживанию и конфискации российских активов "ведутся динамично".

Бабиш сказал, что есть инициатива премьер-министров Италии, Бельгии и Болгарии, но он пока не знает подробностей.