Стубб: Мы находимся в критическом моменте в переговорах и ближе к соглашению, чем когда-либо

Александр Стубб (Фото: TOMS KALNINS / EPA)

Президент Финляндии Александр Стубб считает нынешний момент в российско-украинской войне "критическим" и видит сейчас больше шансов на урегулирование, чем за все почти четыре года полномасштабного вторжения РФ. Об этом он сказал в интервью Buitenhof.

"Я думаю, что мы находимся в критическом моменте в переговорах о мире, и в то же время мы, вероятно, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо в течение этих четырех лет", – сказал он.

Стубб отметил, что сейчас идет работа над тремя документами: первый – рамочный 20-пунктный "мирный план", второй – о гарантиях безопасности для Украины, третий – о восстановлении Украины.

Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, именно сейчас может удаться достичь мирного соглашения, Стубб сказал, что на то есть "много причин", в частности "есть импульс", что важно в дипломатических переговорах.

"Вторая [причина] заключается в том, что у нас действительно есть что-то на бумаге. Мы довольно сильно отреагировали на план из 28 пунктов, потому что в нем были элементы, которые нам просто не понравились, но после этого американцы вместе с украинцами проделали большую работу. Конечно, мы хотим найти "зону посадки", которая сохранит независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнул Стубб.