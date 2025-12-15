Стубб: Ми перебуваємо в критичному моменті в переговорах і ближче до угоди, ніж будь-коли

Александр Стубб (Фото: TOMS KALNINS / EPA)

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає нинішній момент у російсько-українській війні "критичним" і вбачає зараз найбільше шансів на врегулювання, ніж у всі майже чотири роки повномасштабного вторгнення РФ. Про це він сказав в інтерв’ю Buitenhof.

"Я думаю, що ми перебуваємо в критичному моменті в переговорах про мир, і водночас ми, ймовірно, ближче до мирної угоди, ніж будь-коли протягом цих чотирьох років", – сказав він.

Стубб наголосив, що наразі триває робота над трьома документами: перший – рамковий 20-пунктний "мирний план", другий – про гарантії безпеки для України, третій – про відбудову України.

Відповідаючи на запитання, чому, на його думку, саме зараз може вдатися досягнути мирної угоди, Стубб сказав, що на те є "багато причин", зокрема "є імпульс", що важливо у дипломатичних переговорах.

"Друга [причина] полягає в тому, що в нас дійсно є щось на папері. Ми доволі сильно відреагували на план з 28 пунктів, тому що в ньому були елементи, які нам просто не сподобались, але після цього американці разом з українцями виконали велику роботу. Звичайно, ми хочемо знайти "зону посадки", яка збереже незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", – наголосив Стубб.