Прем’єр Чехії вважає, що було б добре завершити війну у річницю російського вторгнення

Андрей Бабіш (Фото: Martin Divisek/EPA)

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вважає, що було б добре, якби лідери, які беруть участь у мирних переговорах, поставили собі за мету припинити війну в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таку думку він висловив після першого засідання свого уряду, передає медіа PAP.

За словами Бабіша, було б добре, якби президент США Дональд Трамп, лідер Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, президент Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін домовилися про припинення вогню та поставили собі за мету, щоб "24 лютого, у сумну річницю агресії РФ проти України, ця війна закінчилася, і всі сторони отримали гарантії безпеки".

Читайте також Брюссельський "рубікон". Що Європа готує для України на 2026 рік і коли завершиться війна

Він додав, що сторонам конфлікту слід почати говорити про мир, а не лише про повномасштабну війну, що триває з 2022 року.

Водночас прем’єр-міністр Чехії підтримав продовження гуманітарної допомоги Україні через Європейський Союз. Він оцінив, що підготовка до засідання Європейської ради цього тижня та пропозиції щодо заморожування й конфіскації російських активів "ведуться динамічно".

Бабіш сказав, що є ініціатива прем'єр-міністрів Італії, Бельгії та Болгарії, але він поки що не знає подробиць.