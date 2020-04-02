В Чехии министр "оштрафовал" себя за участие в совещании без маски

Ян Гамачек во время видеоконференции (фото - twitter.com/jhamacek)

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек признал свою ошибку и направил в качестве "штрафа" 10 000 крон в больницы за то, что не надел медицинскую маску во время видеоконференции. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"В Twitter появилась фотография с видеоконференции, где у меня нет маски. Я не собираюсь оправдываться. Это была ошибка, правила распространяются на всех. Я отправил 10 000 крон на счет больницы Motol", - отметил Гамачек.

По последним данным, в Чехии заболели 3604 человек, выздоровели 61, умерли 40.

С 16 до 24 марта в Чехии введены ограничения на перемещения людей в городах и по стране в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.