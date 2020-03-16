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Коронавирус в Европе. Чехия вводит жесткие меры карантина

Коронавирус в Европе. Чехия вводит жесткие меры карантина - Фото
Андрей Бабиш (Фото - EPA)
16.03.2020, 07:39

В Чехии власти ограничивают перемещения и собрания граждан, чтобы предотвратить распространение коронавируса

С 16 до 24 марта в Чехии введены ограничения на перемещения людей в городах и по стране в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает посольство Украины в Праге.

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Ограничения направлены на минимизацию контактов между людьми в нерабочее время. Разрешены перемещения по городу до места работы и обратно, в магазины для необходимых закупок, в больницы, к родственникам и близким и некоторые другие.

Правительство призывает людей работать из дома или, по возможности, взять отпуск,- заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает Reuters. По его словам, общественный транспорт продолжит работу.

"Никто никому не запрещает пойти на прогулку... но пить пиво вместе с 20 людьми вокруг вас - безответственно и опасно", - заявил глава МВД Чехии Ян Хамачек.

Запрещены скопления людей на улице, в том числе в парках и у магазинов. Запрещена деятельность несертифицированных служб такси, таких, как Uber.

На 16 марта в Чехии зарегистрировано 293 случая заболевания COVID-19, умерших нет.

  • С 12 марта в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.
  • Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.

Читайте также: Карантин. Что делать украинцам, если не успеют вернуться до 17 марта - МИД

Денис Юдин
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