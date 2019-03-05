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05.03.2019, 19:44

В Чехии погиб мужчина, который решил разводить львов у себя дома

В Чехии погиб мужчина, который решил разводить львов у себя дома - Фото
Фото: ЕРА

Житель чешской деревни купил двух львов и поместил их в самодельный вольер на заднем дворе своего дома

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В Чехии 33-летнего мужчину убил один из львов, которых он незаконно содержал на заднем дворе своего дома. Об этом сообщает ВВС.

Михал Прасек купил льва в 2016-м, а львицу - в прошлом году. Он держал их обоих в вольерах собственного изготовления на своем заднем дворе в деревне Здехов.

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Сообщается, что это вызывало обеспокоенность у местных жителей.

Ранее Прасеку было отказано в разрешении на строительство фермы, и впоследствии он был оштрафован за незаконное разведение животных.

Но его конфликт с властями зашел в тупик после того, как мужчина отказался впускать кого-либо на принадлежащую ему территорию.

Отец чеха нашел его тело в клетке льва и сообщил местным СМИ, что оно было заперто изнутри.

Животные, содержавшиеся в отдельных загонах, были застрелены полицией, вызванной на место происшествия.

Представитель правоохранителей сказал местным СМИ, что убийство было "абсолютно необходимым для того, чтобы добраться до человека".

В январе в зоопарке города Лоян провинции Хэнань в центральном Китае родились шестеро детенышей южно-китайского тигра.

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Теги: чехия, убийство, животные, лев, разведение
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