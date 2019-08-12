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В Черном море сгорело российское рыболовецкое судно

В Черном море сгорело российское рыболовецкое судно - Фото
Иллюстративное фото фото: EPA
12.08.2019, 06:20

В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что судно затонуло, но его экипаж удалось спасти

В Черном море в районе Туапсе (Россия) на рыболовецком судне 11 августа произошел пожар. Об этом сообщают росСМИ.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отметили, что, по предварительным данным, причиной стало возгорание двигателя.

"От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна", - сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что судно затонуло.

На борту находились шесть человек, все были доставлены на берег попутными судами. "Погибших и пострадавших нет", - добавили в МЧС. 

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пожар черное море российское судно
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