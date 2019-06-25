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25.06.2019, 13:38

В Средиземном море горела яхта с Владимиром Кличко на борту

В Средиземном море горела яхта с Владимиром Кличко на борту - Фото
Владимир Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кличко находился на борту с семьей. Всех их эвакуировали

В Средиземном море между Ибицей и Майоркой загорелась яхта, на которой находился украинский боксер, чемпион мира Владимир Кличко вместе с семьей. Об этом сообщает Bild.

Береговая охрана эвакуировала всех находившихся на борту.

Сам Кличко в Twitter сообщил, что с ними все хорошо.

"Будьте осторожны с желаниями: судьба восприняла мое желание "немного адреналина" в буквальном смысле слова… Не беспокойтесь: у нас все хорошо!", - написал он.

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Теги: яхта, владимир кличко
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