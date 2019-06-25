В Средиземном море горела яхта с Владимиром Кличко на борту

Владимир Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Средиземном море между Ибицей и Майоркой загорелась яхта, на которой находился украинский боксер, чемпион мира Владимир Кличко вместе с семьей. Об этом сообщает Bild.

Береговая охрана эвакуировала всех находившихся на борту.

Сам Кличко в Twitter сообщил, что с ними все хорошо.

"Будьте осторожны с желаниями: судьба восприняла мое желание "немного адреналина" в буквальном смысле слова… Не беспокойтесь: у нас все хорошо!", - написал он.