В честь украинского физика Ивана Пулюя назвали планету

Международный астрономический союз назвал малую планету в честь украинского ученого-физика Ивана Пулюя. Об этом сообщил в Facebook научный сотрудник Института физики НАН Украины Василий Шендеровский.

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"Этого момента ученые<...>ждали больше трех лет. Международный астрономический союз (IAU) назвал малую планету именем Ивана Пулюя (226858)Ivanpuluj=2004 TY 13. Так реализовался один из пунктов мероприятий по чествованию 175-летия со дня рождения украинского ученого Ивана Пулюя", – написал Шендеровский.

СПРАВКА. Иван Пулюй – украинский физик, электротехник, изобретатель, публицист и переводчик. Один из первооткрывателей радиоактивного излучения, работал в одной лаборатории с Вильямом Рентгеном. В 1876 году защитил докторскую диссертацию по философии в Страсбугском университете.

В 2010 году Нацбанк ввел в оборот памятную монету номиналом 5 грн, посвященную Пулюю.

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Дарья Мостовая

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