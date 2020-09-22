Ученые открыли "пи–Землю": она в 186 световых годах от нас

Планета непригодна для земной жизни: температура на ней – 176 градусов по Цельсию

Ученые Массачусетского технологического института, проанализировав архивные данные наблюдений и дополнив их новыми, обнаружили землеподобную экзопланету: она обращается вокруг звезды с периодом 3,14 суток – это первые три цифры числа π. Об открытии пишут в Astronomical Journal.

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Планета получила название K2-315b, а неофициально – π-Земля. Скорость ее оборота вокруг звезды составляет 81 км/с, температура на поверхности - 176,8 градусов по Цельсию. Она сравнима с Землей по габаритам: радиус – 0,95 земного.

K2-315b находится на орбите вокруг красного карлика – холодной звезды небольшой массы (около 0,17 от массы Солнца), удаленной от нас на 186 световых лет.

Открытие стало возможно благодаря наземным обсерваториям в пустыне Атакама в Чили и на острове Тенерифе, а также космическому телескопу Kepler.

может иметь наибольшее сходство с Землей из всех открытых. В июне 2020 года астронавты обнаружили планету , которая

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Станислав Стороженко

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