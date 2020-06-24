В NASA показали, как могут выглядеть закаты на Марсе и других планетах – видео

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В NASA смоделировали закаты на разных планетах. Оказалось, у заката на Уране и неба на Земле есть схожесть

В Национальном аэрокосмическом агентстве США (NASA) создали модель закатов на нескольких планетах Солнечной системы и одной – за ее пределами. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

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Автор работы, планетолог Центра космических исследований Годдарда NASA Джеронимо Вилльянуэва, на основе анализа атмосферы, сперва создал модель заката на Уране, тестируя систему моделирования для будущих миссий к этой отдаленной планете.

Чтобы проверить точность модели, он провел аналогичные симуляции для Земли, Марса, Венеры, Титана (Спутник Сатурна) и экзопланеты в созвездии Водолея TRAPPIST-1 e.

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Оказалось, что из-за наличия в атмосфере водорода, гелия и метана, закатное небо на Уране схоже с ясным небом на Земле. "Насыщенная лазурь, которая перетекает в королевский синий с бирюзовыми оттенками", - описывают в NASA закат на этой отдаленной планете. Также похоже рассеивается свет при закате на Марсе и на Земле в пыльный день. 

Эти небесные симуляции стали новой функцией Планетарного генератора спектра. С помощью этого инструмента ученые моделируют, как свет передается через атмосферы планет, экзопланет, спутников и комет, чтобы понять, из чего состоят их атмосферы и поверхности.

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Видео - NASA Goddard/YouTube

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Теги: nasa, Марс, земля, уран, Венера, закат, титан
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