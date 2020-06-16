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В Дижоне массовые беспорядки с участием чеченцев: в город прибыл спецназ

В Дижоне массовые беспорядки с участием чеченцев: в город прибыл спецназ - Фото
Спецназ во Франции (Иллюстративное фото - EPA - Yoan Valat)
16.06.2020, 13:20

Во французском Дижоне уже несколько дней подряд происходят массовые беспорядки, которые, вероятно, связаны с избиением чеченского юноши наркоторговцем

Во Франции начали расследование из-за беспорядков в Дижоне, в которых принимают участие выходцы из Чечни. Об этом сообщает BBC.

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Беспорядки в городе начались в субботу. Несколько десятков человек, которые были вооружены битами и арматурами, напали на местную кальянную. Вероятно, что причиной конфликта стало избиение чеченского юноши наркоторговцем из Северной Африки. 

На кадрах с места событий видны сгоревшие автомобили и большое число полицейских на улицах города. По данным BBC, в город уже прибыли около 37 сотрудников спецназа. Также в понедельник должны были быть привлечены еще 110 полицейских. 

Высокопоставленный госчиновник в регионе заявил, что насилие "оказалось частью разногласий между членами чеченской общины во Франции и жителями Дижона".

Владислав Сердюк
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