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Во Франции убили блогера из Чечни: он критиковал Кадырова

Во Франции убили блогера из Чечни: он критиковал Кадырова - Фото
Рамзан Кадыров (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)
04.02.2020, 11:35

Убитый Имран Алиев ранее утверждал, что он уже подвергался покушению

Во французском городе Лилль зарезали 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Le Point со ссылкой на AFP. 

Убийство произошло 30 января в номере отеля в центре города. По данным полиции, Алиев прибыл в Лилль из Бельгии в ночь со среды на четверг с человеком "априори той же национальности". На теле блогера были "множественные раны". На месте преступления было найдено и орудие убийства. 

Источник в правоохранительных органах заявил, что убийство "имеет все характеристики политического мотива". Официально ход расследования не комментируют. Никаких арестов по этому делу пока не проводилось.

Алиев, по данным издания, размещал в соцсетях крайне критические записи в сторону Кадырова, которого обвиняют в нарушениях прав человека.

  • 23 августа в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили.
  • Убийцу зовут Вадим Красиков.
  • 4 декабря Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили. По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца, могут стоять российские власти.

Смотрите также: Высланный из Германии дипломат РФ оказался шпионом ГРУ: имя, фото

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Рамзан Кадыров убийство чечня Имран Алиев
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