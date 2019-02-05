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05.02.2019, 08:39

В дипломатическом квартале Парижа произошел пожар: фото, видео

В дипломатическом квартале Парижа произошел пожар: фото, видео - Фото
Фото: twitter.com/LaetChevallier

В результате пожара погибли восемь человек, 30 травмированы

дополнено обновлено
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В результате пожара в восьмиэтажном жилом доме престижного района Парижа погибли восемь человек. Об этом сообщает Би-би-си.

30 человек, включая трех спасателей, получили ранения. Один человек находится в тяжелом состоянии. Причина пожара пока неизвестна.

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Спасатели не исключают, что число жертв может увеличиться, поскольку пожар на седьмом и восьмом этажах продолжается.

Пожар произошел в ночь на вторник, 5 февраля.

Радиостанция RTL уточнила, что пожар зафиксирован в XVI округе Парижа, где расположены посольства около 90 стран мира.

Очевидцы рассказали, что видели на крыше пылающего здания людей, которые пытались спастись от огня.

4 февраля четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в центре Москвы.

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Теги: пожар, жертвы, пострадавшие, париж
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