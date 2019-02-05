В дипломатическом квартале Парижа произошел пожар: фото, видео

Фото: twitter.com/LaetChevallier

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В результате пожара в восьмиэтажном жилом доме престижного района Парижа погибли восемь человек. Об этом сообщает Би-би-си.

30 человек, включая трех спасателей, получили ранения. Один человек находится в тяжелом состоянии. Причина пожара пока неизвестна.

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Спасатели не исключают, что число жертв может увеличиться, поскольку пожар на седьмом и восьмом этажах продолжается.

Énorme incendie dans le 16e arrondissement à côté de la rue d’Auteuil ... des gens sont sur le toit de l’immeuble qui est totalement en flammes ! Sauvez ces gens @PompiersParis pic.twitter.com/xynJ3lBNjo — Chevallier Laetitia (@LaetChevallier) 5 лютого 2019 р.

Пожар произошел в ночь на вторник, 5 февраля.

#Update: Video of on the scene were the fire killed at least 7 people and wounded at least 28 people in #Paris. pic.twitter.com/gANsi8aP6i — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 5 лютого 2019 р.

Радиостанция RTL уточнила, что пожар зафиксирован в XVI округе Парижа, где расположены посольства около 90 стран мира.

Очевидцы рассказали, что видели на крыше пылающего здания людей, которые пытались спастись от огня.

4 февраля четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в центре Москвы.