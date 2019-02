В дипломатическом квартале Парижа произошел пожар: фото, видео

В результате пожара в восьмиэтажном жилом доме престижного района Парижа погибли восемь человек. Об этом сообщает Би-би-си.

30 человек, включая трех спасателей, получили ранения. Один человек находится в тяжелом состоянии. Причина пожара пока неизвестна.

Спасатели не исключают, что число жертв может увеличиться, поскольку пожар на седьмом и восьмом этажах продолжается.

Пожар произошел в ночь на вторник, 5 февраля.

#Update: Video of on the scene were the fire killed at least 7 people and wounded at least 28 people in #Paris. pic.twitter.com/gANsi8aP6i