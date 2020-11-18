В Дубае во время тренировки погиб французский пилот реактивного ранца
Причины гибели каскадера-экстремала пока устанавливаются
Французский каскадер и пилот реактивного ранца 36-летний Винсент Реффет погиб во время очередной тренировки в Дубае, сообщается на сайте Jetman - компании, членом которой был погбиший.
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Точных причин трагедии пока не сообщается, но компания тесно сотрудничает со следственными органами, чтобы установить, почему Реффет разбился.
В феврале этого года француз установил рекорд во время испытательного полета в Дубае – поднявшись на высоту в 1,8 км, он выполнил там ряд сложных маневров. По его словам, он всегда любил делать что-то новое, ведь "мы так много мечтаем, а жизнь – такая короткая".
"Винс был талантливым спортсменом, очень любимым и уважаемым членом нашей команды. Наши мысли и молитвы с его семьей и всеми, кто знал и работал с ним", – говорится в сообщении компании.
Джетпаки компании Jetman позволяют развивать скорость до 400 км/ч, а также зависать в воздухе, менять направление полета и выполнять сложные акробатические трюки.
Посмотреть, как это работает, можно на видео, снятое компанией Jetman в Дубае.
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