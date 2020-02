Сторонник теории плоской Земли Хьюз разбился на самодельной ракете: видео

В американском штате Калифорния вчера, 22 февраля, погиб известный ракетостроитель-любитель и сторонник теории плоской Земли Майк Хьюз. Об этом сообщает TMZ.



У летательного аппарата "на паровой тяге" неправильно сработал посадочный парашют. Система самостоятельно отделилась без человека, и летательный аппарат на полной скорости врезался в землю.

Видео инцидента в Twitter опубликовал журналист Джастин Чепман.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f