Сторонник теории плоской Земли Хьюз разбился на самодельной ракете: видео

В американском штате Калифорния вчера, 22 февраля, погиб известный ракетостроитель-любитель и сторонник теории плоской Земли Майк Хьюз. Об этом сообщает TMZ.
У летательного аппарата "на паровой тяге" неправильно сработал посадочный парашют. Система самостоятельно отделилась без человека, и летательный аппарат на полной скорости врезался в землю.
Видео инцидента в Twitter опубликовал журналист Джастин Чепман.
Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f— Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020
В январе 2014 года американец уже запускал самодельную ракету, на которой пролетел более 400 метров. При падении Хьюз получил травмы и пробыл в больнице несколько дней.
Первый полет Хьюза на самодельной ракете, январь 2014-го
В марте 2018 года он уже летал на ракете, ему удалось подняться на высоту почти в 600 метров и спуститься на Землю на парашюте.
Хьюз работал водителем лимузина, он верил, что земля не круглая, а плоская.