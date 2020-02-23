Сторонник теории плоской Земли Хьюз разбился на самодельной ракете: видео

Майк Хьюз со своей самодельной ракетой (фото - inhabitat.com)

В американском штате Калифорния вчера, 22 февраля, погиб известный ракетостроитель-любитель и сторонник теории плоской Земли Майк Хьюз. Об этом сообщает TMZ.



У летательного аппарата "на паровой тяге" неправильно сработал посадочный парашют. Система самостоятельно отделилась без человека, и летательный аппарат на полной скорости врезался в землю.

Видео инцидента в Twitter опубликовал журналист Джастин Чепман.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

В январе 2014 года американец уже запускал самодельную ракету, на которой пролетел более 400 метров. При падении Хьюз получил травмы и пробыл в больнице несколько дней.

Первый полет Хьюза на самодельной ракете, январь 2014-го





В марте 2018 года он уже летал на ракете, ему удалось подняться на высоту почти в 600 метров и спуститься на Землю на парашюте.

Хьюз работал водителем лимузина, он верил, что земля не круглая, а плоская.

22 ноября 2017 года сообщалось , что энтузиаст хотел построить мощную ракету, которая позволила бы ему проверить свою теорию.