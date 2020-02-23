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Сторонник теории плоской Земли Хьюз разбился на самодельной ракете: видео

Сторонник теории плоской Земли Хьюз разбился на самодельной ракете: видео - Фото
Майк Хьюз со своей самодельной ракетой (фото - inhabitat.com)
23.02.2020, 14:31

64-летний Майк Хьюз погиб при крушении своей самодельной ракеты на паровой тяге

В американском штате Калифорния вчера, 22 февраля, погиб известный ракетостроитель-любитель и сторонник теории плоской Земли Майк Хьюз. Об этом сообщает TMZ.

У летательного аппарата "на паровой тяге" неправильно сработал посадочный парашют. Система самостоятельно отделилась без человека, и летательный аппарат на полной скорости врезался в землю.

Видео инцидента в Twitter опубликовал журналист Джастин Чепман.

В январе 2014 года американец уже запускал самодельную ракету, на которой пролетел более 400 метров. При падении Хьюз получил травмы и пробыл в больнице несколько дней.

Первый полет Хьюза на самодельной ракете, январь 2014-го


В марте 2018 года он уже летал на ракете, ему удалось подняться на высоту почти в 600 метров и спуститься на Землю на парашюте.

Хьюз работал водителем лимузина, он верил, что земля не круглая, а плоская.

  • 22 ноября 2017 года сообщалось, что энтузиаст хотел построить мощную ракету, которая позволила бы ему проверить свою теорию.  

Арина Толина
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