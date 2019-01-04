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04.01.2019, 07:55

В двух аэропортах Лондона установят системы защиты от дронов

В двух аэропортах Лондона установят системы защиты от дронов - Фото
Фото: EPA.

Сумма заказа новой системы для защиты от вторжения беспилотников составила несколько миллионов фунтов

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Для двух аэропортов Лондона, Гэтвик и Хитроу , приобрели военные системы защиты от беспилотных летательных апаратов. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, сумма заказа новой системы для защиты от вторжения дронов составила несколько миллионов фунтов.

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О необходимости приобрести такую систему в Гэтвике задумались после того, как военные забрали из Гэтвика свои технологии для обнаружения дронов.

С конца декабря 2018 в Нэтвике работали защитные системы Drone Dome, произведенные израильской компанией Rafael и устройства Auds Cmic, разработанные британской фирмой Chess Dynamics.

20 декабря 2018 года аэропорт Гатвик в Лондоне временно приостановил все полеты после того, как на территории были обнаружены два беспилотника.

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Теги: аэропорт, лондон, беспилотник
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