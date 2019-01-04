В двух аэропортах Лондона установят системы защиты от дронов

Для двух аэропортов Лондона, Гэтвик и Хитроу , приобрели военные системы защиты от беспилотных летательных апаратов. Об этом сообщает The Times.
По данным издания, сумма заказа новой системы для защиты от вторжения дронов составила несколько миллионов фунтов.
О необходимости приобрести такую систему в Гэтвике задумались после того, как военные забрали из Гэтвика свои технологии для обнаружения дронов.
С конца декабря 2018 в Нэтвике работали защитные системы Drone Dome, произведенные израильской компанией Rafael и устройства Auds Cmic, разработанные британской фирмой Chess Dynamics.
20 декабря 2018 года аэропорт Гатвик в Лондоне временно приостановил все полеты после того, как на территории были обнаружены два беспилотника.