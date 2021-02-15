В Египте нашли самую древнюю в мире пивоварню – ей 5000 лет: фото
Совместная каирско-американская группа археологов обнаружили в египетском городе Абидос древнюю пивоварню, примерный возраст которой составляет 5000 лет – по словам ученых, она является старейшей в мире, сообщает Министерство туризма и древностей Египта.
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Как отметил один из исследователей, период создания пивоварни может относиться к эпохе фараона Нармера, правившего в древнем Египте в конце XXXII века до н.э.
Пивоварня была поделена на восемь секций, в каждой из которых находилось по 40 горшков для производства напитка – в них подогревалась вода, которую после смешивали с зерном. Одновременно пивоварня могла производить около 22 400 литров пива.
По словам ученых, в те времена пиво зачастую использовалось не только для употребления при застольях, но и для проведения жертвенных королевских ритуалов.
- В мае 2018 года британская пивоваренная компания наладила производство пива из пищевых отходов.
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