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В Египте объявили конкурс на название для новой столицы страны

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 21:48
В Египте объявили конкурс на название для новой столицы страны - Фото
Проект новой столицы Египта (Фото: facebook.com/ACUDEGY)

Инженерное управление вооруженных сил Египта объявило конкурс на новое название столицы страны. Об этом сообщает Ahram.

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Граждан Египта призвали предлагать свои варианты названия, логотипов и лозунгов для новой административной столицы страны.

Египет к концу этого года готовится открыть новую столицу, которую строят с 2015 года.

Новая столица расположена к востоку от Каира и рассчитана на проживание 6,5 миллионов человек. В новый город перенесут все министерства, парламент, правительственные учреждения Египта.

План по переносу столицы в специально построенный для этих функций город возник в связи с перенаселенностью 20-миллионного Каира.

На начальном этапе стоимость реализации проекта оценивалась в $45 млрд. 

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Наталия Медведева
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Египет Каир столица
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