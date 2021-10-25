В Египте объявили конкурс на название для новой столицы страны

Инженерное управление вооруженных сил Египта объявило конкурс на новое название столицы страны. Об этом сообщает Ahram.

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Граждан Египта призвали предлагать свои варианты названия, логотипов и лозунгов для новой административной столицы страны.

Египет к концу этого года готовится открыть новую столицу, которую строят с 2015 года.

Новая столица расположена к востоку от Каира и рассчитана на проживание 6,5 миллионов человек. В новый город перенесут все министерства, парламент, правительственные учреждения Египта.

План по переносу столицы в специально построенный для этих функций город возник в связи с перенаселенностью 20-миллионного Каира.

На начальном этапе стоимость реализации проекта оценивалась в $45 млрд.

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Наталия Медведева

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