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В Египте шторм вымыл на берег скорпионов: от укусов умерли три человека, 450 пострадали

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2021, 09:54
В Египте шторм вымыл на берег скорпионов: от укусов умерли три человека, 450 пострадали - Фото
Скорпион (Иллюстративное фото - pixabay.com)

В южном египетском городе Асуан сильный шторм вымыл на берег скорпионов, от их укусов умерли трое человек, около 450 пострадали. Об этом сообщает Al Arabiya.

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Сильные ливни и ветер обрушились на Асуан в пятницу. Они вымыли на берег скорпионов. 

"Три человека погибли и 450 получили ранения в результате укусов скорпионов из-за плохой погоды, обрушившейся на Асуан", – сообщили в Минздраве страны.

Отмечается, что обычно укусы скорпионов не смертельны и вызывают боль, онемение, покалывание и отек. Однако в тяжелых случаях также наблюдается затруднение дыхания, спазмы, потливость, тошнота, гипертония, тахикардия, беспокойство и прочее. 

  • 17 июня в Австралии целый штат заполонили насекомые и окутали местность густыми паутинами после сильного наводнения. 
Владислав Сердюк
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скорпионы Египет шторм
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