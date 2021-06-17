В Австралии целый штат заполонили насекомые и окутали местность густыми паутинами после сильного наводнения. Об этом сообщает CNN.

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Такое явление наблюдают в австралийском регионе Гиппсленд в штате Виктория. Накануне этот район пострадал от серьезного наводнения.

Местная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала жителей о наводнениях в сельской местности в начале июня и предлагала некоторым эвакуироваться.

Специалисты объясняют, что после сильных дождей насекомые перемещаются на возвышенность, потому массивные паутины и нашествие паукообразных можно считать вполне естественным.

В начале июня 2021-го штат Виктория накрыли штормы. Дома местных жителей затопило водой, они остались без электричества.

10 июня полиция обнаружила в воде тело мужчины после того, как его машина была почти затоплена. На следующий день в транспортном средстве нашли тело женщины.

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Оксана Житнюк

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