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Австралию после наводнения окутало гигантскими паутинами – видео видео

17.06.2021, 10:37
Паутина (Скриншот из видео CNN)
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В Австралии целый штат заполонили насекомые и окутали местность густыми паутинами после сильного наводнения. Об этом сообщает CNN.

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Такое явление наблюдают в австралийском регионе Гиппсленд в штате Виктория. Накануне этот район пострадал от серьезного наводнения.

Местная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала жителей о наводнениях в сельской местности в начале июня и предлагала некоторым эвакуироваться.

Специалисты объясняют, что после сильных дождей насекомые перемещаются на возвышенность, потому массивные паутины и нашествие паукообразных можно считать вполне естественным.

  • В начале июня 2021-го штат Виктория накрыли штормы. Дома местных жителей затопило водой, они остались без электричества.
  • 10 июня полиция обнаружила в воде тело мужчины после того, как его машина была почти затоплена. На следующий день в транспортном средстве нашли тело женщины.

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Оксана Житнюк
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