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В США сотни людей пострадали от сильного наводнения, есть погибшие: подборка видео

21.05.2021, 10:32
В США сотни людей пострадали от сильного наводнения, есть погибшие: подборка видео - Фото
Скриншот из видео NBC News

В США в результате сильного наводнения пострадали сотни человек, минимум пятеро погибли. Об этом сообщает NBC News.

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Ураган с затяжными ливнями обрушился на юго-восток США, вызвав наводнение в Луизиане в районе озера Чарльз. Сотни семей покинули свои дома.

Как сообщил губернатор штата Джон Белл Эдвардс, четверо утонули в своих автомобилях, когда пытались пересечь затопленные районы. Еще один 76-летний мужчина был подключен к аппарату ИВЛ, но умер из-за аварийного отключения электроэнергии.

Всего от наводнения пострадали около 400 семей в Лейк-Чарльз и около 300 – в Батон-Руж. По словам губернатора, это число меняется каждый час.

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Оксана Житнюк
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