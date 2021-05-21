В США сотни людей пострадали от сильного наводнения, есть погибшие: подборка видео
В США в результате сильного наводнения пострадали сотни человек, минимум пятеро погибли. Об этом сообщает NBC News.
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Ураган с затяжными ливнями обрушился на юго-восток США, вызвав наводнение в Луизиане в районе озера Чарльз. Сотни семей покинули свои дома.
Как сообщил губернатор штата Джон Белл Эдвардс, четверо утонули в своих автомобилях, когда пытались пересечь затопленные районы. Еще один 76-летний мужчина был подключен к аппарату ИВЛ, но умер из-за аварийного отключения электроэнергии.
Всего от наводнения пострадали около 400 семей в Лейк-Чарльз и около 300 – в Батон-Руж. По словам губернатора, это число меняется каждый час.
- В марте 2021 года стихией накрыло Гавайи – из-за обильного количества дождей на островах прорвало плотины и начало затапливать дома местных жителей.
- В этом же месяце Австралия пострадала от сильнейшего наводнения за последние 50 лет, тысячи людей были эвакуированы.
- В начале апреля в Индонезии и Восточном Тиморе начались оползни и наводнение, в результате которых погибли по меньшей мере 70 человек.
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