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Проливные дожди, наводнение и эвакуация местных. Гавайи накрыло стихией: видео видео

09.03.2021, 12:42
Ливни на Мауи (скриншот с видео)
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Гавайи страдают от затяжных ливней – из-за обильного количества дождей на островах прорвало плотины и начало затапливать дома местных жителей. Мэр острова Мауи уже распорядился начать эвакуацию населения, передает CNN.

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Как заявили в пожарной службе Мауи, они получили множество звонков с просьбой о спасении от местных, которые из-за наводнения оказались в домах как в ловушке. 

По словам местных властей, наводнение достигло временного пика в понедельник 8 марта, однако продолжающиеся ливни могут ухудшить ситуацию, поэтому семьям, живущим в низинах рек лучше временно покинуть свои дома. 

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Дарья Мостовая
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эвакуация видео наводнение гавайи стихийное бедствие ливень мауи
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