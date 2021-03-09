Гавайи страдают от затяжных ливней – из-за обильного количества дождей на островах прорвало плотины и начало затапливать дома местных жителей. Мэр острова Мауи уже распорядился начать эвакуацию населения, передает CNN.

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Как заявили в пожарной службе Мауи, они получили множество звонков с просьбой о спасении от местных, которые из-за наводнения оказались в домах как в ловушке.

По словам местных властей, наводнение достигло временного пика в понедельник 8 марта, однако продолжающиеся ливни могут ухудшить ситуацию, поэтому семьям, живущим в низинах рек лучше временно покинуть свои дома.

В январе шторм Кристоф принес в Британию наводнение – в стране началась эвакуация: видео непогоды.

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Дарья Мостовая

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