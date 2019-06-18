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18.06.2019, 08:25

В Египте введен режим особого положения

В Египте введен режим особого положения - Фото
Мухаммед Мурси (фото - EPA)

В связи со смертью бывшего президента Мухаммеда Мурси в Египте ввели ряд чрезвычайных мер

Министерство внутренних дел Египта объявило режим особого положения в стране. Об этом сообщает Анадолу.

По всей территории Египта несут службу дополнительные наряды полиции. Отпуска всех сотрудников правоохранительных органов аннулированы, повышены меры безопасности в государственных и частных структурах, у церквей и мечетей.

Эти чрезвычайные меры связаны со смертью бывшего президента страны Мухаммеда Мурси.

Мурси, которого в 2013 году свергли военные, скончался после обморока в зале суда.

Суд проходил в Каире. После свержения в 2013-м Мурси обвинили шпионаже в пользу исламистской группировки ХАМАС, с тех пор он находился под стражей. Кроме того, новые египетские власти начали преследование сторонников экс-президента Братьев-мусульман.

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Теги: чрезвычайное положение, Мухаммед Мурси
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