В Египте введен режим особого положения

Мухаммед Мурси (фото - EPA)

Министерство внутренних дел Египта объявило режим особого положения в стране. Об этом сообщает Анадолу.

По всей территории Египта несут службу дополнительные наряды полиции. Отпуска всех сотрудников правоохранительных органов аннулированы, повышены меры безопасности в государственных и частных структурах, у церквей и мечетей.

Эти чрезвычайные меры связаны со смертью бывшего президента страны Мухаммеда Мурси.

Мурси, которого в 2013 году свергли военные, скончался после обморока в зале суда.

Суд проходил в Каире. После свержения в 2013-м Мурси обвинили шпионаже в пользу исламистской группировки ХАМАС, с тех пор он находился под стражей. Кроме того, новые египетские власти начали преследование сторонников экс-президента Братьев-мусульман.