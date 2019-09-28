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В Египте задержали около 2000 протестующих

В Египте задержали около 2000 протестующих - Фото
Фото: EPA-EFE/Mohamed Hossam
28.09.2019, 15:05

Протесты начались из-за обвинений действующего президента в коррупции

Министерство внутренних дел Египта объявило о решительных мерах против каких-либо попыток дестабилизации страны. Об этом сообщает Al-Jazeera.

Правозащитные группы заявляют, что приблизительно 2000 человек были арестованы в связи с протестами против президент Абдель-Фаттаха аль-Сиси, которые начались на прошлых выходных.

Также агентство сообщает, что ради подавления протестов власть направила в большие города дополнительные военные подразделения, проводятся обыски людей на основных улицах и площадях. Также в Египте заблокированы новостные сайты и доступ к социальным сетям и мессенджерам. 

  • 14 сентября президент США Дональд Трамп назвал президента Египта "любимым диктатором"
  • 3 июня 2014 года Высшая избирательная комиссия объявила официальные итоги выборов, по которым Абдель-Фаттаха аль-Сиси набрал 96,91% голосов избирателей (23,7 млн человек), Хамдин Сабахи - 3,09%.
  • Ранее египетский бизнесмен и актер Мохаммед Али опубликовал в интернете серию видеороликов, в которых обвинил лидера страны в том, что он тратит миллионы на роскошные дома и отели, в то время как граждане Египта живут в бедности. 
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Египет протесты
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