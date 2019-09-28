В Египте задержали около 2000 протестующих

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Министерство внутренних дел Египта объявило о решительных мерах против каких-либо попыток дестабилизации страны. Об этом сообщает Al-Jazeera.

Правозащитные группы заявляют, что приблизительно 2000 человек были арестованы в связи с протестами против президент Абдель-Фаттаха аль-Сиси, которые начались на прошлых выходных.

Также агентство сообщает, что ради подавления протестов власть направила в большие города дополнительные военные подразделения, проводятся обыски людей на основных улицах и площадях. Также в Египте заблокированы новостные сайты и доступ к социальным сетям и мессенджерам.