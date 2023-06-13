В Эквадоре женщина начала дышать во время собственных похорон. Власти создали комиссию

В Эквадоре 76-летняя женщина начала дышать в гробу во время подготовки ее тела к погребению. Министерство здравоохранения Эквадора создало комитет по расследованию инцидента. Об этом сообщает BBC.

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Сын женщины сказал, что его мать "госпитализировали около 09:00, а в полдень врач сказал мне, что [она] умерла". Причиной смерти медики назвали инсульт.

Затем женщину положили в гроб на несколько часов, пока члены семьи не увидели, как она пытается дышать.

Сейчас г-жа Монтойя вернулась в реанимацию. Министерство здравоохранения Эквадора создало комитет по расследованию инцидента.

В заявлении министерства говорится, что у женщины произошла кардиореспираторная остановка – потеря дыхания и сердечной деятельности – и она не реагировала на попытки реанимации. Дежурный врач констатировал ее смерть.

На опубликованном видео видно, как женщина лежит в открытом гробу и тяжело дышит.

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