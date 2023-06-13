В Эквадоре женщина начала дышать во время собственных похорон. Власти создали комиссию
В Эквадоре 76-летняя женщина начала дышать в гробу во время подготовки ее тела к погребению. Министерство здравоохранения Эквадора создало комитет по расследованию инцидента. Об этом сообщает BBC.
Сын женщины сказал, что его мать "госпитализировали около 09:00, а в полдень врач сказал мне, что [она] умерла". Причиной смерти медики назвали инсульт.
Затем женщину положили в гроб на несколько часов, пока члены семьи не увидели, как она пытается дышать.
Сейчас г-жа Монтойя вернулась в реанимацию. Министерство здравоохранения Эквадора создало комитет по расследованию инцидента.
В заявлении министерства говорится, что у женщины произошла кардиореспираторная остановка – потеря дыхания и сердечной деятельности – и она не реагировала на попытки реанимации. Дежурный врач констатировал ее смерть.
На опубликованном видео видно, как женщина лежит в открытом гробу и тяжело дышит.
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