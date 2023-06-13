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В Еквадорі жінка почала дихати у труні під час власного похорону. Влада створила комісію

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 09:13
В Еквадорі жінка почала дихати у труні під час власного похорону. Влада створила комісію - Фото
Ілюстративне фото: EPA

В Еквадорі 76-річна жінка почала дихати у труні, під час підготовки її тіла до поховання. Міністерство охорони здоров'я Еквадору створило комітет для розслідування інциденту. Про це повідомляє BBC.

Син жінки сказав, що його матір "госпіталізували близько 09:00, а опівдні лікар сказав мені, що [вона] померла". Причиною смерті медики назвали інсульт.

Потім жінку поклали в труну на кілька годин, поки члени сім'ї не побачили, як вона намагається дихати.

Зараз пані Монтойя повернулася в реанімацію. Міністерство охорони здоров'я Еквадору створило комітет для розслідування інциденту.

У заяві міністерства йдеться, що у жінки сталася кардіореспіраторна зупинка – втрата дихання та серцевої діяльності – і вона не реагувала на спроби реанімації. Черговий лікар констатував її смерть.

На опублікованому відео видно, як жінка лежить у відкритій труні й важко дихає.

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Вадим Ребрина
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