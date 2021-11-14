В Эквадоре в тюрьме подрались банды заключенных: погибли почти 70 человек

В эквадорской тюрьме Литорал в результате ночных беспорядков погибли по меньшей мере 68 человек, более 20 получили ранения. Об этом сообщает BBC.

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Беспорядки возникли вечером в пятницу в результате спора между бандами торговцев наркотиками из-за контроля над тюрьмами.

Когда в тюрьму для восстановления порядка прибыли спецназовцы, то они обнаружили огнестрельное оружие, взрывчатку и ножи.

"Поскольку в этой части тюрьмы не было главаря, другие банды пытались проникнуть туда, чтобы устроить массовую резню", – заявил губернатор провинции Гуаяс Пабло Аросемена.

Президент страны Гильермо Лассо выразил соболезнования "семьям, потерявшим близких" и сказал, что Эквадору необходимы новые меры для "борьбы с мафией, наживающейся на хаосе". 30 сентября в этой же тюрьме из-за войны между преступными группировками были убиты по меньшей мере 116 заключенных. Чтобы вернуть контроль в учреждении, потребовалось 400 полицейских.

Владислав Сердюк

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