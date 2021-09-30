Драка тюремных банд в Эквадоре. 116 человек погибли, власти объявили ЧП – фото, видео

В одной из крупнейших тюрем Эквадора из-за войны между преступными группировками были убиты по меньшей мере 116 заключенных. Чтобы вернуть контроль в учреждении, потребовалось 400 полицейских, сообщает ВВС.

Массовая драка началась во вторник, 28 сентября, между членами преступных группировок "Лос-Лобос" и "Лос-Чонерос" в тюрьме Литорал. По данным СМИ, ее спровоцировали мексиканские банды наркоторговцев, которые сейчас действуют в Эквадоре.

URGENTE#CmdtGralPolicía #GralTannyaVarela:



Alrededor de 400 servidores policiales realizan un operativo de intervención y requisa en el interior del #CPLGuayas No. 1, con el fin de mantener el orden y garantizar la seguridad en el centro carcelario



Operativo en desarrollo pic.twitter.com/NiQHjQkeO3 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 30, 2021

Из 116 погибших шесть заключенных были обезглавлены. Остальные были застрелены, а некоторые были убиты гранатами. Также около 80 человек получили ранения.

At least 24 inmates were killed, and 48 more were wounded in the Ecuador prison riot on Tuesday, Ecuadorian officials said.#ShamshadNews #Prisoners #Casualties #Equador pic.twitter.com/fFJakTOCoc — ShamshadNews (@Shamshadnetwork) September 29, 2021

Полиция заявила, что взяла ситуацию под контроль в среду, но вечером перестрелки и отдельные выстрелы возобновились, сообщает СМИ. О числе жертв стало известно только утром в четверг.

#Ecuador #jail: Death toll in Guayaquil prison fight passes 100

At least 116 people are now known to have died in a fight between rival gangs in Ecuador's jail, officials say, making it the worst prison violence in the country's history. pic.twitter.com/PYqmoz9Kdq — New TR News Agency (@NewTRNewsAgency) September 30, 2021

Восстанавливали порядок в учреждении 400 полицейских, двое из которых ранены. Также к зданию тюрьмы подтянули бронетранспортеры и кареты скорой помощи. Президент Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в пенитенциарной системе по всей стране.

В марте 2020 года шестеро заключенных погибли в ходе бунтов в тюрьмах Италии, а в одном из пенитенциарных учреждений взяли в заложники охранников.

В июне 2021-го сообщалось, что из-за беспорядков, устроенных бандами наркоторговцев, в бразильском городе Манаусе, столице штата Амазонас, остановили работу общественного транспорта и закрыли школы.

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Елизавета Кумбер

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