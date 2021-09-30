UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Драка тюремных банд в Эквадоре. 116 человек погибли, власти объявили ЧП – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 15:17
Драка тюремных банд в Эквадоре. 116 человек погибли, власти объявили ЧП – фото, видео - Фото
Полиция восстанавливает порядок в тюрьме Эквадора (Фото: пресс-служба полиции Эквадора/Twitter)

В одной из крупнейших тюрем Эквадора из-за войны между преступными группировками были убиты по меньшей мере 116 заключенных. Чтобы вернуть контроль в учреждении, потребовалось 400 полицейских, сообщает ВВС.

Массовая драка началась во вторник, 28 сентября, между членами преступных группировок "Лос-Лобос" и "Лос-Чонерос" в тюрьме Литорал. По данным СМИ, ее спровоцировали мексиканские банды наркоторговцев, которые сейчас действуют в Эквадоре.

Из 116 погибших шесть заключенных были обезглавлены. Остальные были застрелены, а некоторые были убиты гранатами. Также около 80 человек получили ранения.

Полиция заявила, что взяла ситуацию под контроль в среду, но вечером перестрелки и отдельные выстрелы возобновились, сообщает СМИ. О числе жертв стало известно только утром в четверг.

Восстанавливали порядок в учреждении 400 полицейских, двое из которых ранены. Также к зданию тюрьмы подтянули бронетранспортеры и кареты скорой помощи.  Президент Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в пенитенциарной системе по всей стране.

Смотрите также: Появились видео бунта в одесской тюрьме, снятые заключенными: 18+

Елизавета Кумбер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
драка тюрьма заключенный эквадор бунт
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 