Драка тюремных банд в Эквадоре. 116 человек погибли, власти объявили ЧП – фото, видео

В одной из крупнейших тюрем Эквадора из-за войны между преступными группировками были убиты по меньшей мере 116 заключенных. Чтобы вернуть контроль в учреждении, потребовалось 400 полицейских, сообщает ВВС.

Массовая драка началась во вторник, 28 сентября, между членами преступных группировок "Лос-Лобос" и "Лос-Чонерос" в тюрьме Литорал. По данным СМИ, ее спровоцировали мексиканские банды наркоторговцев, которые сейчас действуют в Эквадоре.

Из 116 погибших шесть заключенных были обезглавлены. Остальные были застрелены, а некоторые были убиты гранатами. Также около 80 человек получили ранения.

At least 24 inmates were killed, and 48 more were wounded in the Ecuador prison riot on Tuesday, Ecuadorian officials said. #ShamshadNews #Prisoners #Casualties #Equador pic.twitter.com/fFJakTOCoc

Полиция заявила, что взяла ситуацию под контроль в среду, но вечером перестрелки и отдельные выстрелы возобновились, сообщает СМИ. О числе жертв стало известно только утром в четверг.

#Ecuador #jail: Death toll in Guayaquil prison fight passes 100

At least 116 people are now known to have died in a fight between rival gangs in Ecuador's jail, officials say, making it the worst prison violence in the country's history. pic.twitter.com/PYqmoz9Kdq