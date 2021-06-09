В Бразилии город-миллионник парализован из-за нападений банд наркоторговцев

Из-за беспорядков, устроенных бандами наркоторговцев, в бразильском городе Манаусе, столице штата Амазонас, остановили работу общественного транспорта и закрыли школы, сообщает The Guardian. Беспорядки возникли после того, как полиция застрелила предполагаемого лидера одной из банд.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Власти штата Амазонас заявили, что нападениям в Манаусе, где живет более 2 млн человек, подверглись десятки автобусов, общественных зданий, банков и личных автомобилей.

Губернатор штата Уилсон Лима потребовал развернуть в городе части национальной гвардии после того, как был сожжен 21 автомобиль.

Из-за угрозы нападений были вынуждены закрыться центры вакцинации от коронавируса. Манаус серьезно пострадал от эпидемии: к октябрю 2020 года исследования показывали, что в городе заразились более 75% населения.

По словам министра безопасности штата Луисмара Бонатеса, нападения стали ответом на смерть Эрика Батисты Косты, известного как "Дадиньо". Его подозревали в торговле людьми, он был убит полицией вечером 5 июня 2021 года во время операции в пригороде Реденсао к западу от Манауса.

Арестованы 29 человек, 27 подозревают в непосредственном участии в беспорядках, двоих – в планировании нападений.

В январе 2017 года в результате бунта в тюрьме Манауса были убиты более 50 человек.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.