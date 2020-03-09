Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В итальянских тюрьмах вспыхнули "коронавирусные" бунты, погибли люди: фото

В итальянских тюрьмах вспыхнули "коронавирусные" бунты, погибли люди: фото - Фото
Тюремные бунты из-за коронавируса в Италии (Фото: EPA)
09.03.2020, 14:48

В Италии заключенные тюрем взбунтовались на фоне ограничений из-за коронавируса, погибли люди

Шестеро заключенных погибли в ходе бунтов в тюрьмах Италии, а в одном из пенитенциарных учреждений взяли в заложники охранников. Об этом сообщает Reuters.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Тюремные бунты из-за коронавируса в Италии (Фото: EPA)

Отмечается, что по всей стране в тюрьмах распространились волнения по поводу мер по сдерживанию коронавируса, включая ограничения на посещения.

Глава тюремной администрации Италии Франческо Басентини сказал, что по всей стране прошли восстания.

Видео, показанное по итальянскому телевидению, показало полицейские и пожарные машины, стоящие вблизи охваченной дымом тюрьмы.

Министерство юстиции заявило, что в нескольких тюрьмах устроили поджоги, причинившие серьезный ущерб.

Союз тюремных охранников Саппе сообщил, что двоих его членов взяли в заложники в Павии, но полицейским удалось их освободить.

8 марта указом о чрезвычайном положении правительство установило ограничения на прямой контакт между заключенными и их семьями. Заключенным будет разрешено связываться с посетителями по телефону или другими дистанционными способами в соответствии с мерами, действующими до 22 марта.

  • В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.
  • 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 – в Черновцах. Заболевший мужчина изолирован.
  • По состоянию на 9 марта в мире зарегистрировано 110 041 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3825 – летальные, выздоровели 61 982 человека.

Читайте также: В Италии резко выросло число жертв коронавируса

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
италия тюрьма бунт коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 