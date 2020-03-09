В итальянских тюрьмах вспыхнули "коронавирусные" бунты, погибли люди: фото

Тюремные бунты из-за коронавируса в Италии (Фото: EPA)

Шестеро заключенных погибли в ходе бунтов в тюрьмах Италии, а в одном из пенитенциарных учреждений взяли в заложники охранников. Об этом сообщает Reuters.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что по всей стране в тюрьмах распространились волнения по поводу мер по сдерживанию коронавируса, включая ограничения на посещения.

Глава тюремной администрации Италии Франческо Басентини сказал, что по всей стране прошли восстания.

Видео, показанное по итальянскому телевидению, показало полицейские и пожарные машины, стоящие вблизи охваченной дымом тюрьмы.

Министерство юстиции заявило, что в нескольких тюрьмах устроили поджоги, причинившие серьезный ущерб.

Союз тюремных охранников Саппе сообщил, что двоих его членов взяли в заложники в Павии, но полицейским удалось их освободить.

8 марта указом о чрезвычайном положении правительство установило ограничения на прямой контакт между заключенными и их семьями. Заключенным будет разрешено связываться с посетителями по телефону или другими дистанционными способами в соответствии с мерами, действующими до 22 марта.

В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 – в Черновцах. Заболевший мужчина изолирован.

По состоянию на 9 марта в мире зарегистрировано 110 041 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3825 – летальные, выздоровели 61 982 человека.

Читайте также: В Италии резко выросло число жертв коронавируса