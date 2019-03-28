Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.03.2019, 20:57

В ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

В ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы - Фото
Хуан Гуайдо (фото - ЕРА)

Европарламент поддержал проведение в стране свободных и прозрачных президентских выборов

Реклама
Реклама

В Европарламенте признали оппозиционного политика Хуана Гуайдо временным легитимным президентом Венесуэлы и поддержали проведение в стране свободных и прозрачных президентских выборов. Об этом говорится в принятой 28 марта резолюции законодательного органа Евросоюза, передает Укринформ.

Европарламент выразил полную поддержку плана Гуайдо, в частности, формирование национального переходного правительства и проведение внеочередных президентских выборов.

Реклама

Депутаты также призвали нелегальный режим Николаса Мадуро прекратить насилие, аресты и репрессии против журналистов, политических лидеров и членов команды Гуайдо.

Европарламент призвал к введению дополнительных санкций в отношении зарубежных активов представителей нелегитимного руководства страны, а также против лиц, причастных к нарушению прав человека и репрессий.

Резолюция также поддержала международные усилия и солидарность по преодолению гуманитарной и миграционной кризиса в стране и в регионе.

Ранее сегодня Гуайдо заявил, что 6 апреля "начнется Операция Свобода", целью которой является свержение режима диктатора.

Отправить:
Распечатать:
Теги: венесуэла, европарламент, Хуан Гуайдо, николас мадуро
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 