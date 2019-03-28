В ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

В Европарламенте признали оппозиционного политика Хуана Гуайдо временным легитимным президентом Венесуэлы и поддержали проведение в стране свободных и прозрачных президентских выборов. Об этом говорится в принятой 28 марта резолюции законодательного органа Евросоюза, передает Укринформ.
Европарламент выразил полную поддержку плана Гуайдо, в частности, формирование национального переходного правительства и проведение внеочередных президентских выборов.
Депутаты также призвали нелегальный режим Николаса Мадуро прекратить насилие, аресты и репрессии против журналистов, политических лидеров и членов команды Гуайдо.
Европарламент призвал к введению дополнительных санкций в отношении зарубежных активов представителей нелегитимного руководства страны, а также против лиц, причастных к нарушению прав человека и репрессий.
Резолюция также поддержала международные усилия и солидарность по преодолению гуманитарной и миграционной кризиса в стране и в регионе.
Ранее сегодня Гуайдо заявил, что 6 апреля "начнется Операция Свобода", целью которой является свержение режима диктатора.