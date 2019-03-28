В ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Хуан Гуайдо (фото - ЕРА)

В Европарламенте признали оппозиционного политика Хуана Гуайдо временным легитимным президентом Венесуэлы и поддержали проведение в стране свободных и прозрачных президентских выборов. Об этом говорится в принятой 28 марта резолюции законодательного органа Евросоюза, передает Укринформ.

Европарламент выразил полную поддержку плана Гуайдо, в частности, формирование национального переходного правительства и проведение внеочередных президентских выборов.

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Депутаты также призвали нелегальный режим Николаса Мадуро прекратить насилие, аресты и репрессии против журналистов, политических лидеров и членов команды Гуайдо.

Европарламент призвал к введению дополнительных санкций в отношении зарубежных активов представителей нелегитимного руководства страны, а также против лиц, причастных к нарушению прав человека и репрессий.

Резолюция также поддержала международные усилия и солидарность по преодолению гуманитарной и миграционной кризиса в стране и в регионе.

Ранее сегодня Гуайдо заявил, что 6 апреля "начнется Операция Свобода", целью которой является свержение режима диктатора.