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26.02.2019, 06:45

В ЕС уверяют, что дочь Пескова не имеет доступа к важным данным

В ЕС уверяют, что дочь Пескова не имеет доступа к важным данным - Фото
Дмитрий Песков и Елизавета Пескова (фото - инстаграм Елизаветы Песковой)

Пресс-секретарь парламента говорит, что "сам Шопрад никогда не имел доступа к конфиденциальным документам"

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В Европарламенте заявили, что дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова, которая работает стажером у евродепутата Эмерика Шопрада, избранного от ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен в 2014 году, не имеет доступа к конфиденциальным документам. Об этом говорится в материале AFP Monday, передает Le Point.

Пресс-секретарь парламента Марджори ван ден Брук уверяет, что "на самом деле сам Шопрад никогда не имел доступа к конфиденциальным документам".

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Шопрад, который является членом парламентского комитета по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны, а также называет себя независимым депутатом после выхода из Национального фронта, говорит, что дочь Пескова начала свою стажировку в ноябре 2018 года и уедет в конце апреля, когда закончится срок его полномочий. Он добавил, что ей платят 1000 евро в месяц, как и всем стажерам. По его словам, она не может участвовать в закрытых дебатах или в работе делегации ЕС/РФ, в которую входит сам Шопрад.

В свою очередь, другой евродепутат от Франции Кристин Рево д'Алонн-Боннефуа заявила AFP, что "встревожена" работой в ЕП Песковой.

"Это действительно шокирует. Дочь пресс-секретаря Кремля - ​​не просто кто-то. Я удивлена, что ее принятие на работу было подтверждено кадровой службой парламента", - отметила она.

Шопрад был наблюдателем на незаконном "референдуме" в Крыму, которым Россия оправдала оккупация украинского полуострова. Он повторил AFP: "Я никогда не скрывал, что считаю Крым исторически русским". 

Журналист и бывший военный корреспондент Николя Энен опубликовал в Twitter фотографию Елизаветы Песковой и написал: "Парламентский помощник Эмерика Шопрада в отпуске в Чечне".

Фото: Twitter/Елизавета Пескова

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Теги: европарламент, марин ле пен, национальный фронт, евродепутат, елизавета пескова, Эмерик Шопрад
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