В ЕС впервые разрешили употребление в пищу насекомого

Страны-члены Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии разрешить на территории ЕС употребление в пищу личинки большого мучного хрущака. Он стал первым насекомым, разрешенным к употреблению в пищу в ЕС. Об этом сообщает DW.

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Еврокомиссия видит в продуктах из насекомых шанс перейти к более устойчивой продовольственной системе, поскольку эти насекомые являются альтернативным источником белка.

В январе Европейское ведомство по безопасности продуктов питания (EFSA) признало этих червей пригодными для употребления в пищу – в виде целой личинки в качестве закуски или порошка как одного из ингредиентов в ряде пищевых продуктов.

Вместе с тем Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности продуктов питания Германии предупредило, что потребление мучных червей "может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей", поэтому на упаковке должно быть соответствующее указание.

Заявку на разрешение употребления личинок в пищу подала французская компания Agronutris. Решение ЕС позволяет ей в течение пяти лет быть единственным поставщиком продуктов, содержащих этих насекомых. Затем рынок будет открыт для других игроков.

Сейчас европейские эксперты работают над решениями по еще 14 продуктам из насекомых, сообщает DW со ссылкой на EFSA.

Справка. Пищевая ценность личинок большого мучного хрущака: белки — 53%, жиры- 33%, углеводы — 6%, энергетическая ценность — 6,49 ккал/г, кальций — 0,11%, фосфор — 0,77%.

Пищевая ценность личинок большого мучного хрущака: белки — 53%, жиры- 33%, углеводы — 6%, энергетическая ценность — 6,49 ккал/г, кальций — 0,11%, фосфор — 0,77%. Как пишет The Guardian, основными компонентами насекомого являются белок, жир и клетчатка, которые представляют собой потенциально устойчивый источник пищи с низким уровнем выбросов углерода в будущем. В сушеном виде вкус личинки очень напоминает арахис. Их можно есть в качестве аперитива, личинки бывают разных вкусов. Как вариант, насекомое можно превратить в мучной ингредиент для десерта, пишет издание.

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Вадим Ребрина

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