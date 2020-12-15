Впервые в истории. В США разрешили выращивать генно-модифицированных свиней

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило генетические "правки" домашних свиней, которые могут использоваться как в пищу, так и для медицинских исследований. Об этом сообщается в пресс-релизе FDA.

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В организме свиней линии GalSafe нет Галили-антигена (молекула галактоза-альфа-1,3-галактоза, или альфа-гал) – это дисахарид, который может привести к развитию острой пищевой аллергии. У людей с альфа-гал-синдром могут быть аллергические реакции (вплоть до тяжелых) на это соединение, которое содержится в красном мясе – говядине, свинине или баранине.

Свиньи GalSafe потенциально могут использоваться для производства медицинских продуктов, не содержащих такого вещества; например, антикоагулянта гепарина.

Ткани и органы свиней GalSafe также, в перспективе, могут решить проблему иммунного отторжения у пациентов, получающих ксенотрансплантаты. Считается, что альфа-гал-сахар является причиной такого отторжения у пациентов, отмечают в FDA.

Ожидается, что ГМО-свиньи GalSafe будут "полностью безопасны", хотя формальных испытаний их мяса на людях с подобными аллергиями не проводили. Животные прошли все необходимые тесты на безопасность, без чего разработчики не получили бы разрешения от FDA.

Это не первый случай, когда FDA одобряет генетически модифицированных животных. В 2009 году управление одобрило генетически измененных коз, которые вырабатывают в своем молоке лекарство для предотвращения образования тромбов. Куры, которые могут производить лекарственные препараты в своих яйцах, были одобрены в 2015 году, в том же году лосось стал первым генетически модифицированным животным, разрешенным для употребления в пищу.

СПРАВКА. ГМО (или генетически модифицированный организм) — организм, чей генетический материал был искусственно изменен в научных или хозяйственных целях. Никаких доказательств вреда ГМО-организмов/тканей для окружающей среды, биоразнообразия или здоровья человека нет. Последствия употребления той или иной "биотехнологичной" пищи такие же, как и от употребления обычных продуктов. "Встраивание" генов ГМО-организма в ДНК человека – фейк, а надписи "Без ГМО" на упаковках товаров – исключительно маретинговый ход.

В 2017 году Европейский суд отказался запретить ГМО-продукты на территории стран ЕС – их вред не был доказан.

В 2018 году ученый из Китая Хэ Цзянькуй сообщил, что девочки-близнецы Лулу и Нана родились с модифицированной ДНК, которая делает их устойчивыми к ВИЧ. По его словам, достичь такого результата ему удалось с помощью инструмента редактирования генов CRISPR-Cas9, который он применял до рождения.

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Станислав Стороженко

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