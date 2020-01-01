В Эстонии прекратило работу агентство российских пропагандистов

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Пропагандистское российское государственное информационное агентство Sputnik с 1 января прекращает свою деятельность в Эстонии после того, как 35 его сотрудников уволились, заявив, что опасаются уголовного преследования. Об этом сообщает Радио Свобода.

В декабре правоохранители Эстонии направили эстонскому подразделению Sputnik предупреждение о том, что его сотрудники могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за санкций Евросоюза против России.

В МИД Эстонии заявляли, что считают сотрудников Sputnik не журналистами в том смысле, в котором это слово понимают в свободном мире, а пропагандистами.

Sputnik в Эстонии контролируется российской государственной медиакомпанией Россия сегодня, которая также включает телеканал, ранее известный как Russia Today, и новостной канал РИА Новости.

Весной 2014 года против руководства Россия сегодня были введены персональные санкции Евросоюза.

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