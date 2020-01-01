Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Эстонии прекратило работу агентство российских пропагандистов

В Эстонии прекратило работу агентство российских пропагандистов - Фото
Фото: ЕРА
01.01.2020, 23:15

Из информагентства Sputnik уволились 35 сотрудников

Пропагандистское российское государственное информационное агентство Sputnik с 1 января прекращает свою деятельность в Эстонии после того, как 35 его сотрудников уволились, заявив, что опасаются уголовного преследования. Об этом сообщает Радио Свобода.

В декабре правоохранители Эстонии направили эстонскому подразделению Sputnik предупреждение о том, что его сотрудники могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за санкций Евросоюза против России.

В МИД Эстонии заявляли, что считают сотрудников Sputnik не журналистами в том смысле, в котором это слово понимают в свободном мире, а пропагандистами.

Sputnik в Эстонии контролируется российской государственной медиакомпанией Россия сегодня, которая также включает телеканал, ранее известный как Russia Today, и новостной канал РИА Новости.

Весной 2014 года против руководства Россия сегодня были введены персональные санкции Евросоюза.

Читайте также: В Британии оштрафовали на $250000 канал российских пропагандистов

Напишите нам
эстония пропагандист
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 